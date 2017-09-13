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اقتصاد وأسواق
التموين توضح حقيقة شحنة الخشخاش بالقمح الروماني
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 09:30 م
القمح
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القمح
كتب محمد مجدي
تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطابا رسميا من الحجر الزراعي المصري بخصوص شحنة القمح الروماني الواردة بميناء سفاجا من دولة رومانيا على الباخرة وادي طيبة التي يبلغ وزنها 63 ألف طن ضم تقريبا علميا لقسم بحوث الفلورا التابع لمعهد بحوث البساتين، أفاد بأن جنس بذور الخشخاش الموجودة بالشحنة خشخاش الزهور يختلف تماما عن الخشخاش المخدر.
وأوضح التقرير أن الإجراءات المتبعة في هذه الحالة إتمام عملية الغربلة على حبوب القمح للشحنة بأكملها وفصل ثمار بذور خشخاش الزهور منها وإعدامها تحت إشراف الحجز الزراعى، على أن يتحمل المستورد كافة تكاليف عمليات الغربلة والتخلص من مخلفات الشحنة.
وقال محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطى الاستراتيجي من القمح يبلغ 3.4 مليون طن، بالإضافة إلى تعاقدات بلغت 1.2 مليون طن تكفى لإنتاج الخبز المدعم حتى نهاية مارس المقبل.
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