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اقتصاد وأسواق
الذهب يصعد وعيار 21 يسجل 651 جنيها
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 09:16 م
الذهب 1
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الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع ٤ جنيهات للجرام على ارتفاع سعر الأوقية عالميا، وذلك بعد سلسلة من الانخفاض خلال الأيام الماضية.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن عيار 21 ارتفع بنحو ٤ جنيهات ليسجل 651 جنيها للجرام مقابل 647 جنيه أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 558 جنيها للجرام، كما صعد عيار 24 سجل اليوم 744 جنيها للجرام مقابل 740 جنيه أمس فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5210 جنيها بدلا من 5185 وسجلت الأوقية 1331 دولار بدلا من 1328 دولارات.
الذهب
أسعار الذهب
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