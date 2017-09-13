برلماني: المناطق الحرة الخاصة إحدى بؤر التهريب

البرلمان 2015

أحمد اللاهونى



سادت حالة من الجدل داخل اجتماع اتحاد المستثمرين بسبب قانون المناطق الحرة الخاصة.



وأبدى محمد المرشدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو اتحاد المستثمرين، اعتراضه على بعض بنود القانون، مؤكدا أنه يوجد به ثغرات يجب إعادة النظر فيها مرة أخرى.



وأضاف خلال كلمته باجتماع اتحاد المستثمرين اليوم: ان المناطق الحرة الخاصة إحدى بؤر التهريب التى تهدد الصناعة المحلية، ما يستوجب ضرورة سد الثغرات الموجودة فى القانون، بعيدا عن إلغاء هذه المناطق.



وطالب محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، بضرورة الضرب من حديد لإغلاق كل طرق التهريب التى تهدد الاقتصاد المصرى.



وأدخلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعض التعديلات على قانون الاستثمار الجديد تضمنت عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع ضوابط اللازمة لحوكمتها وعلاج المشاكل التى تواجهها.