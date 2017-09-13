المتحدث العسكري السابق يدشن شركة للإنتاج وتدريب الكوادر الإعلامية

العميد محمد سمير

محمد فتحى



أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، عن تدشين شركة جديدة متخصصة في الإنتاج وتنظيم المؤتمرات وصناعة النجوم في جميع المجالات وتطوير المؤسسات الإعلامية، بالمشاركة مع الإعلامي أحمد عز الدين، الذي يمتلك تجارب سابقة فى نفس المجال بالعديد من المؤسسات الإعلامية.



وأشار سمير فى بيان صحفى إلى أن المؤسسة الجديدة جاءت بعد قناعات كبيرة بأهمية وجود كيان إعلامي جديد يعتمد على شباب موهوبين يتميزون بالكفاءة والمهنية وتدريبهم ليستطيعوا التعامل مع التحديات الراهنة والعمل على إعادة ثقة الرأي العام في الإعلام، والذي يعد من أهم الأسلحة التي يستخدمها أعداء الوطن لهدم القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري والعربي.



وأكد أن المهمة الأساسية للشركة وفريق العمل ستكون صناعة نجوم قادرين على صناعة مستقبل أفضل للإعلام والفن والسياسة وجميع المجالات التي تخاطب الرأي العام بالإضافة إلي امتلاك فريق العمل لدى الشركة القدرة على المساهمة في تطوير وإدارة المؤسسات الإعلامية المتعثرة من خلال إيجاد حلول جديدة لها للمنافسة وتدوير رأس المال بشكل احترافي.



وأضاف أن أنشطة الشركة تتضمن تدريب الكوادر الإعلامية من خلال خبراء ومتخصصين، فيما يجري في الوقت الحالي التجهيز لمؤتمر صحفي ضخم للإعلان عن مشروعات الشركة بحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانيين والمهتمين بالإعلام، مؤكدًا أنه لا يربطه أي كيان إعلامي سوى "BRIGHT FUTURE".