عاشور سلام: قانون الاستثمار يحول مصر لمركز لوجستي عالمي

عاشور سلام

المال - خاص



قال هاني عاشور سلام، المستشار القانوني والإداري لمجموعة العمارة والتخطيط عضو جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية: إن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية لتحفيز وجلب وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين, مؤكدا أن القانون الجديد سيحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى ويوفر الحماية للمستثمر.



وأضاف "سلام", أن القانون الجديد ضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفزة للاستثمار, منها تطبيق نظام الشباك الواحد الخاص بمنح وإنهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم وقوعهم فى دوامة البيروقراطية.



وتابع: على الرغم من الحوافز الجديدة التى تضمنها القانون الجديد إلا أن من الملاحظ على اللائحة التنفيذية للقانون أنها لم تزل بعض المعوقات التى تقف فى طريق تحقيق الهدف المرجو منه, مشيراً إلى أن اللائحة حددت استثمارات معينة لتستفيد من نظام الشباك الواحد وكان من الاولى أن تستفيد كل المجالات الاستثمارية من هذا النظام مما سيؤدى إلى فشل المنظومة بالاضافة إلى اشترطات حصول المستثمرين على العديد من الموافقات التى كان من الأفضل الاكتفاء بإخطار الجهات المطلوب الحصول منها على هذه الموافقات لضمان نجاح نظام الشباك الواحد.



وأوضح "سلام" أنه من الملاحظ أيضا على اللائحة التنفيذية الجديدة أنها استجابة لطلب وزارة الداخلية بالزام موافقتها على الشروط الجديدة والضوابط المتعلقة بغرض الشركة المؤسسة ورأس المال وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط التى تستند إليه الهيئة العامة للاستثمار فى منح اقامة للمستثمرين غير المصريين، بالإضافة إلى أن اللائحة استقرت على الاستجابة لمطالب وزارة التعليم العالى بأن يكون نشاط الشركة قائماً على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل مصر كشرط أساسى للتمتع بحوافز القانون هذا بخلاف الشروط التى طالب بها البنك المركزى باعتمادها وكذا ملاحظات وزارة الدفاع.



وأكد المستشار القانوني والإداري لمجموعة العمارة والتخطيط أن كل تلك الاشترطات تعيدنا إلى الخلف وتجعل المستثمر يسقط فى دوامة البيروقراطية التى يهدف القانون أساسا إلى إنقاذه منها.