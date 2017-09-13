إطلاق مرحلة جديدة من أليكس ويست باستثمارات 50 مليار جنيه

هشام أكرم: يعد المشروع العقاري الوحيد المتكامل وإضافة مهمة لوجه الإسكندرية الحضاري





المال- خاص

أعلنت شركة بارونز كورت- أكبر مطور عقاري في الإسكندرية- ضخ استثمارات جديدة بقيمة 12 مليار جنيه في مشروعها العقاري الرائد "أليكس ويست" بالإسكندرية، بإطلاق المرحلة الثالثة من الوحدات السكنية الجديدة على مساحة 467 ألف متر مربع.





وصرح الأستاذ هشام أكرم، العضو المنتدب لشركة بارونز كورت، في مؤتمر صحفي، بأن "المرحلة الجديدة التى سترى النور قريبًا هي المرحلة السكنية الثالثة من مشروع أليكس ويست بمساحة 620 فدانًا، والذي يشمل مشروعات سكنية وتعليمية وطبية وتجارية وترفيهية وسياحية وإدارية ورياضية، بالإضافة إلى مشروعات المسئولية الاجتماعية للشركة بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه".





وأوضح أكرم أن "أليكس ويست" المملوك لشركة بارونز كورت، يُعد المشروع العقاري الاستثماري المتكامل الوحيد في الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لرؤية الشركة لجعل المشروع إضافة حقيقية لوجه الإسكندرية الحضاري، حيث يطبق المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ (مساحات خضراء- مناطق انتظار السيارات- مناطق المشاة) التي تحقق التكامل لمختلف عناصر المشروع لتكون نقلة نوعية في جودة الحياة التي يحلم بها المجتمع السكندري والتي طال انتظارها.





وأكد أن إدارة الشركة نجحت في جذب فريق عمل جديد لديه خبرة واسعة في مجال التطوير العقاري، ويدرك أهمية تحقيق أعلى معدلات الرضا للعملاء والالتزام بأعلى معايير الأداء؛ تحقيقًا لدور مشروع أليكس ويست الرائد في التطوير العقاري المتكامل بالإسكندرية.





وتركز الإدارة الجديدة على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة في مسئوليتها المجتمعية بتطوير المنطقة المجاورة للمشروع العملاق والارتقاء بها عن طريق ضخ استثمارات في المشروعات الخيرية كمستشفى خيري ومركز فني صنائع ومركز شباب.





وأضاف أكرم أنه تم الانتهاء من المرحلة السكنية الأولى "أنطونيادس" بمساحة 530 ألف متر مربع، وعدد 520 فيلا سكنية، وجار العمل حاليًّا بالمرحلة السكنية الثانية سانت كاترين بمساحة 258 ألف متر مربع، وعدد 406 فيلات، وستمثل المرحلة السكنية الثالثة- التي سيتم طرحها قريبًا- إضافة وحدات سكنية اقتصادية تضم 172 عمارة سكنية بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية تقع على مساحة 467 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تديرها شركة متخصصة في إدارة المرافق؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات المتميزة للسكان.





يوجد حاليًّا بمشروع أليكس ويست أحد أهم وأكبر المشروعات الطبية وهي مدينة البترجي ومستشفى السعودي الألماني، وأيضًا أحد أهم المشروعات الاستثمارية السياحية؛ فندق راديسون بلو والتعليمية المدرسة الدولية Wellington.





وتابع: "تتبنى الشركة حاليًّا استراتيجية جديدة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية وهي الالتزام بإنهاء كل مراحل المشروع بناء على خطة زمنية محددة طبقًا لأعلى مستويات التنفيذ، والتركيز التام على خدمة عملائنا الحاليين والمستقبلين للوفاء بجميع التزاماتنا تجاههم، واعتبار أليكس ويست تجمعًا سكنيًّا متكاملًا يمثل الامتداد العمراني الحديث لأهل الإسكندرية".





وشرح أكرم أن شركة بارونز كورت بدأت بالفعل عمل دراسات بحثية واستشارية بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة للوصول إلى الحلول المثلى لمتطلبات العملاء وأفضل تصور لتلبيتها.





ونوّه أكرم بأهمية توفير وحدات سكنية متميزة تراعي البُعد الخدمي والتكنولوجي وتكون صديقة للبيئة بأسعار ملائمة لدخول أهالي الإسكندرية ونظم دفع متنوعة تتناسب معهم.



