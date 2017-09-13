اتحاد المستثمرين يطالب بإنشاء مناطق حرة بمحور القناة

الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

أحمد اللاهونى



طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة الصناعة بإنشاء مناطق حرة متكاملة بالمفهوم العلمى تكون كبيرة المساحة والإمكانات، بمناطق كسيناء والعلمين أو مطروح ومشروع محور قناة السويس.



وشدد الاتحاد فى بيان له خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم، على ضرورة تكثيف الجهود نحو تنمية حقيقية لصعيد مصر نظرا للأهمية الأمنية والاستراتيجية لهذه المنطقة، وذلك بتفعيل الـ 200 مليون جنيه المخصصة ببعض أعمال تنمية المناطق الصناعية بالوجه القبلى.