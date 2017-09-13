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طاقة
بالصور ..ننشر حركة الترقيات والتنقلات بشمال القاهرة للكهرباء
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 03:31 م
شركة شمال القاهرة للكهرباء
أخر الأخبار
شركة شمال القاهرة للكهرباء
عمر سالم
أصدر المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حركة تنقلات وترقيات شملت نحو ١٣ من قيادات ومديرى الافرع.
وحصلت المال على نص القرارات والتى شملت تجديد التعيين لنحو ١٦ من القيادات بالشركة لمدة عامين.
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