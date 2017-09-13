الصيادلة تعد مذكرة لحل مشاكل شركات قطاع الأعمال

نقابة الصيادلة

أحمد اللاهونى



قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن المنظومة الدوائية تعانى من أزمات كثيرة وتحديات يجب أن يتكاتف فيها جميع الأطراف لحلها للنهوض بالصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن النقابة أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء تضمن مشاكل شركات أدوية قطاع الأعمال والحلول المقترحة لذلك.



جاء ذلك خلال كلمته -اليوم الأربعاء- في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لقطاع الصيدلة والصناعات الدوائية، والذي تنظمه جامعة الأزهر بمدينة الغردقة في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري.



وأكد عبيد، أهمية دور الصيدلي في تطوير المنظومة الدوائية، مشيراً إلى أن النقابة تعمل على تطوير الصيادلة مهنياً وعلميا من خلال تنظيم دورات تدريبية في كافة مجالات المهنة.



يذكر أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور جودة كامل هلال، عميد كلية الصيدلة بالأزهر، ويقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع نقابة صيادلة مصر برئاسة الدكتور محي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب.



ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وتناول كل ماهو جديد في مجالات صناعة الدواء والرعاية الصحية ومناقشة دور الصيدلي في ذلك، ووضع الحلول العملية لتلك التحديات.



ويشارك بالمؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات العالمية من مختلف دول العالم، إضافة إلى أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.