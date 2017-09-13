حديد المراكبى يسجل 11550 جنيهًا للطن

الحديد

المرسى عزت



أعلنت شركة حديد المراكبي عن أسعارها منذ قليل ليصل سعر الطن إلي 11550 جنيها تسليم شهر سبتمبر مقارنة بملغ 11500 للطن تسليم أغسطس الماضي بزيادة 50 جنيها.



وعلمت " المال " أن زيادة الأسعار تأتي تزامنا مع ارتفاعات أسعار البليت عالميا والذي بلغ حتى الآن 545 دولارا للطن.



وشهدت الأيام القليلة الماضية زيادات في أسعار تسليم المصانع لعدد من الشركات تراوحت بين 172 و300 جنيه للطن.









