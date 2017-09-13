برلمانى: عضوية السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط تنشط القطاع

مجلس البرلمان 2017 2

ياسمين فواز



طالب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بضرورة استغلال فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات بأغلبية الأصوات، من أجل الترويج للسياحة المصرية.



وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تدل على أن السياحة المصرية فى طريقها للتعافى بعد أن زادت إيرادات السياحة بنسبة كبيرة عن العام الماضى، خاصة بعد الجولة الأسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي الماضية.



وأضاف بدوى، أن العمل على الارتقاء بالسياحة المصرية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالتوسع فى الاستثمارات فمصر بحاجة إلى العمل على التوسع وتطوير كلا الاتجاهين لكونهم المصدر الأساسى لمصر من أجل توفير العملات الأجنبية، لافتاً إلى ضرورة استعداد مصر الجيد فى الفترة المقبلة لاستقبال أعداد أكثر من السياح وأن يكون استقبال جاذباً لهم.



وتابع بدوى مصر لديها الكثير من الأماكن السياحية التى لم يتم الترويج لها بالشكل المناسب، وهذا دور وزارة السياحة فى العمل على كيفية تطوير قطاع السياحة والترويج له فى مختلف دول العالم والترويج لها أيضاً داخلياً قبل أن يتم الترويج لها خارجياً، حيث أن هناك العديد من المصريين لا يعرفوا الكثير عن الأماكن السياحية فى مصر، في وقت ساهمت السياحة الداخلية علي تحمل استمرارا عمليات التشغيل داخل المنتجعات والشركات السياحية.