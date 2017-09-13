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اقتصاد وأسواق
تنسيقية الأسمدة تستقبل الموسم الشتوى بسلسلة اجتماعات
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 03:01 م
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الزراعة: منتصف أكتوبر.. بداية انطلاقة الموسم الشتوى
الصاوى أحمد
تستعد اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة لعقد سلسلة اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفير حصص الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي الذي سيبدأ منتصف أكتوبر المقبل، والمقدرة بـ1.8 مليون طن فضلا عن متابعة نتائج الموسم الصيفي وترحيل الحصص المتبقية منه للموسم الجديد.
وكشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن اللجنة التنسيقة للاسمدة بدأت اجتماعات مسبقة مع 7 شركات منتجة للأسمدة لتوفير 1.8 مليون طن اسمدة للمحصول الشتوى، بالاضافة الى مراجعة حصتها المتبقية من الموسم الصيفى لاستكمالها ليتم ترحيلها الى الموسم الجديد.
وأوضح الشناوى، فى تصريحات لـ" المال "، أن هناك اجتماعات دورية لكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة والشركات، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للزراعات الشتوية، مؤكدا أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد.
وزارة الزراعة
الأسمدة الأزوتية
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