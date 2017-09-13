بنوك عالمية تعرض تمويل البنك المركزي بـ 5 مليارات دولار

طارق عامر 1010

محمد سالم



كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن تقدم مجموعة من البنوك العالمية بعرض تمويل للبنك المركزي بقيمة 5 مليارات دولار.



وقال المحافظ، ردًا على سؤال لـ"المال"، خلال مشاركته فى الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الشمول المالى بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء: "حصلنا على تمويل من بنوك دولية بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2016 ومستحقة فى ديسمبر 2017، هذه البنوك عرضت إتاحة تمويل جديد لنا بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات ونحن ندرس الأمر وسنتخذ القرار بناء على احتياجاتنا".