المركزى: تجديد مبادلة العملة مع الصين ديسمبر المقبل

طارق عامر محافظ البنك

محمد سالم



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مدفوعات الدين الخارجى فى العام المالى الجارى 2017 - 2018 بحدود 11 مليار دولار.



وأضاف عامر، ردًا على سؤال لـ "المال"، خلال مشاركته فى الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الشمول المالى الدولى بمدينة شرم الشيخ، المقرر بدء أعماله غدًا الخميس، أن جزء من المدفوعات سيتم تجديدها مثل اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار التى تجدد سنويًا فى شهر ديسمبر.