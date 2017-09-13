4 مجموعات تلتحق ببرنامج الخليج لرعاية المطورين

شبكات التواصل الاجتماعى

المال ـ خاص



تقدمت 4 مجموعات للالتحاق بالبرنامج الذى أطلقته شركة الخليج للحلول التقنية لرعاية المطورين بالسوق المحلية حتى الآن.



وقال تامر عبدالنعيم، مدير عام الشركة، إن عدد أعضاء المجموعة الواحدة يدور بين 2 و4 مبدعين، موضحا أنه يوجد مجموعتان يعملان على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تحسين المردود الإعلامى لمواقع السوشيال ميديا عبر بناء نموذج ذكى.



وأضاف عبدالنعيم لـ«المال» أن المجموعة الثالثة تستهدف التركيز على تطوير خدمات التواصل الاجتماعى، والأخيرة نحو أفلام الكرتون وبرامج الفيديو، وسيتم تمويل كل مجموعة بقيمة 500 ألف جنيه مقابل نسبة من أسهم الشركة تحدد مسبقا.



وأكد أن معدل الإقبال على تقديم منتجات أو حلول مبتكرة مازال ضعيفًا، مبينا أن معظم الابتكارات رغم جودتها الفنية إلا أنها خطة تسويقية وقدرة على الاستمرار بالسوق لفترة طويلة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى.



يشار إلى أن الشركة قد أطلقت مؤخرًا برنامجا لرعاية المطورين باستثمارات 5 ملايين جنيه.

ويتم قبول تمويل الأفكار المتقدمة بناء على عدة معايير منها امتلاكها خطة وسياسة واضحة، وأن تكون فكرة مبدعة، ووجود فريق عمل مدرب.



تمتلك الخليج للحلول 45 موقعًا إلكترونيًّا، من بينها 30 لتسويق العقارات «أون لاين»، و15 آخرين فى مجالات تسويق السيارات والأخبار والرحلات والتجارة الإلكترونية، أبرزها «شوف أخبار دوت كوم»، و«وشوف سوق دوت كوم»، و«فرصة دوت كوم»، و«شوف أماكن دوت كوم».