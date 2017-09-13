شوبر.. خدمة أونلاين لانتقاء الخضراوات واللحوم

عبدالرحمن جلال، رئيس أوفر

❐ عبدالرحمن جلال: أوفر ماركت تفتتح أول فروعها فى دبى



سمية كمال



تبدأ شركة أوفر ماركت لشراء منتجات البقالة والمواد الغذائية أونلاين تفعيل خدمة جديدة على منصتها الإلكترونية خلال أكتوبر المقبل تحت اسم «شوبر»، على غرار خدمة «أوبر» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول.



وقال عبدالرحمن جلال، رئيس أوفر، إن الخدمة هى أحد أنواع الاقتصاد التشاركى، وتعتمد على اختيار مجموعة من الأفراد وتدريبهم على كيفية شراء المنتجات كاللحوم والخضراوات بجودة عالية، ومن المقرر إتاحتها للمستخدمين بشكل تجريبيى لمدة شهرين ثم تطويرها بداية 2018.



وأضاف جلال لـ"المال" أن الخدمة الجديدة ستعتمد على السيدات بنسبة %80، واللاتى لا يحتجن فترة كبيرة للتدريب، وبعد إتمام عملية الشراء يقومن بتوصيلها لمنازل العملاء مقابل نسبة عمولة تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًّا.



وكشف أن الشركة افتتحت مؤخرا فرعا جديدا فى دبى، كما تخطط أيضًا للتوسع فى أسواق الخليج العربى والمغرب، بحلول عام 2020 كحد أقصى، بالإضافة إلى الاندماج مع وكيل الشركة بتركيا.



يذكر أن أوفر ماركت، هو موقع وتطبيق على هواتف الآندرويد والآيفون، يقوم بدور الوسيط بين كبرى سلاسل السوبر ماركت، والمستهلكين، لتسهيل عملية التسوق الإلكترونى أون لاين من فروع المتاجر المتعاقد معها، ثم يقوم بتوصيل المنتجات للعملاء.



وبحسب جلال فإن الشركة تنوى ضخ استثمارات بقيمة 2 مليون دولار خلال عامى 2017 - 2018 محليا وخارجيا، تمويلها عبر شركات وصناديق رأسمال مخاطر.



يذكر أن «أوفر ماركت» اجتذبت أكثر من 350 ألف عميل من مصر، وسجلت نموًا فى حجم طلبات الشراء بنسبة %600 خلال العام الثانى مقارنة بالعام الأول، كما تعاقدت مؤخرا مع أكثر 250 فرعًا لمتاجر علامات تجارية.