حبوب الذرة

خالد بدر الدين



أعلن عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أن مصر تستهدف زيادة المساحة المنزرعة ذرة خلال السنة المالية 2018 – 2019، بحوالى 800 ألف فدان لتتجاوز مليونى فدان لتقليل اعتماد البلاد على الاستيراد من الخارج.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن وزارة الزراعة تعتزم زيادة مساحة الأراضى المزروعة ذرة، والتى تقدر بحوالى مليون و200 ألف فدان بحوالى 66 % بحلول شهر يونيو من عام 2019.



كان عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أكد فى يوليو الماضى أن الحكومة تعتزم زيادة سعر طن الذرة 100 % من 1700 جنيه، خلال العام الماضى إلى 3400 جنيه خلال السنة المالية الحالية.



وتتوقع وزارة الزراعة أن يؤدى ارتفاع سعر طن الذرة إلى اجتذاب المزارعين نحو زراعة الذرة، ما يعنى زيادة المحصول المحلى وتقليل الاستيراد، حيث أن مصر من أكبر الدول استيرادا للذرة لدرجة أنها تستورد سنوياً 8.5 مليون طن ذرة بحوالى 1.6 مليار دولار ( 17.62 مليار جنيه).