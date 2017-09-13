مصر للأسمنت قنا تقر زيادة رأس المال للمرة الثانية

مصر للأسمنت – قنا

رجب عزالدين



اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت "قنا"، بجلسته المنعقدة -أمس الثلاثاء- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر إلى 600 مليون جنيه، بزيادة قدرها 301 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى فتح حساب بنكى تحت حساب زيادة رأس المال باسم الشركة لدى إحدى البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات فى الزيادة".



وفوض المجلس فى تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وادخال أى تعديلات تراها البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ووافق مجلس الإدارة في 25 يوليو الماضي على زيادة رأس المال المصدر بالقيمة المُشار إليها، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار لم تُقر توثيق محضر المجلس السابق المتضمن قرار الزيادة، لعدم ورود موافقة مجلس الوزراء بشأن تعيين علاء الدين أحمد علي عضواً لمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الاستثمار الكويتية المصرية.



وقررت الشركة عقد اجتماع آخر لمجلس الإدارة لمناقشة بعض بنود الأعمال منها زيادة رأس المال المصدر، وتخصيصها لقدامي المساهمين.



ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت الحالي نحو 298.7 مليون جنيه، موزعاً على 29.8 مليون سهم.