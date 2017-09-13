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سيـــاســة
جامعة القاهرة تتحمل زيادة الأسعار عن طلاب المدن الجامعية
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 12:34 م
جامعة القاهرة 22
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جامعة القاهرة 22
أحمد اللاهونى
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أن الجامعة أنهت كافة إستعدادتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، السبت المقبل، مؤكداً على استمرار الرسوم السابقة الخاصة بالمدن الجامعية.
وقال إن الجامعة سوف تتحمل زيادة الأسعار عن طلاب المدن الجامعية، حتي يتم حصر الطلاب غير القادرين وكفالتهم، وذلك إيماناً بدور الجامعة في رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتماشياً مع سياسة الدولة في دعم الطلاب غير القادرين.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه تقرر تدشين مكتب مخصص بالمدينة الجامعية، لدراسة أحوال الطلاب غير القادرين ومساعدتهم، وفقاً لضوابط تضمن العدالة الإجتماعية
وأوضح أن من تثبت عدم قدرته علي دفع المصروفات ستتكفل الجامعة به، وسيتم دراسة كل حالة علي حدا بناءً علي ظروفها الإجتماعية .
وأكد الخشت أن الجامعة لن تخذل طلابها، مشيراً إلي أن المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها لإستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، بعد إنتهاء أعمال الصيانة وتوفير التجهيزات الخاصة بالإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين.
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