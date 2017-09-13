EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
المركزى يعتزم إصدار تقرير ربع سنوى بشأن السياسة النقدية
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 12:01 م
البنك المركزى
أخر الأخبار
البنك المركزى
شرم الشيخ - محمد سالم
يعتزم البنك المركزى المصرى إصدار تقرير ربع سنوى عن مؤشرات السياسة النقدية ، حسبما أكد هانى جنينة وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى.
وقال "جنينة" ، خلال ورشة عمل بعنوان كيف نقرأ بيان لجنة السياسة النقدية ، ضمن الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر الشمول المالى بمدينة شرم الشيخ ، أن التقرير المرتقب سيعطى رؤية مستقبلية للسياسة النقدية فى الفترة المقبلة.
وانتقل جنينة الى قطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى مؤخرا عقب استقالته من رئاسة قطاع البحوث بشركة بلتون للاستشارات المالية.
وأشار جنينة، إلى سعى المركزى بقوة لتحقيق نسبة التضخم المستهدفة بين 10 و 16% بنهاية الربع الأخير من العام المقبل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا