مجلس إدارة إتحاد التأمين يجتمع 3 أكتوبر بمشاركة رئيس الرقابة المالية

علاء الزهيري ومحمد عمران

كتب-ماهرأبوالفضل:



يشارك الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئبس الهيئة العامة للرقابة المالية في أول إجتماع لمجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين المقرر عقده في الثالث من اكتوبر المقبل.



قال علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين"gig" ، أن عمران أبدي اهتمام كبير بقطاع التامين خلال مكالمة تليفونية معه بصفته رئيس الاتحاد.



وأشار الي ان القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية طلب حضور اول اجتماع لمجلس ادراة الاتحاد لمناقشة خطة وبرنامج عمل الاتحاد والتي سيقوم بعرضها رئيس الاتحاد علي مجلس الادراة المنتخب.



واوضح الزهيري أن عمران أبدي اهتماما كبيرا بالتعرف علي المعوقات التي تحول دون نمو حجم اقساط سوق التامين المصرية بالشكل المناسب ، واعدا ببذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز التعاون مع الاتحاد المصري للتامين وإعداد التشريعات اللازمة التي تساهم في تنمية وتطوير سوق التامين المصرية.





