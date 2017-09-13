المال تنشر الحصص السوقية لشركات تأمين الممتلكات

قائمة الخمسة الكبار ضمت"مصر"و"قناة السويس"و"gig"و"أورينت"و"رويال"

الكيانات الخاصة تفقد 1.1% من نصيبها لصالح "الحكومية"

الأقساط المباشرة بمصر للتأمين 6 مليارات بخلاف 1.3 للإعادة الوارد

المؤشرات لم تتضمن "بوبا" لتخصصها في الطبي

كتب-رفعت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من حصيلة أقساطها –الاكتتابات المباشرة- إلى 11.4 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2016/ 2017 مقابل 8.5 مليار فى 2015/ 2016 بزيادة 2.9 مليار بنسبة نمو %34.1.ومن المعروف أن نسبة كبيرة من معدلات النمو بشركات الممتلكات تحققت بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، نتيجة إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، وارتفاع قيمتها السوقية، ما انعكس على الأقساط التى يتم تحصيلها من العملاء.وضمت قائمة الخمسة الكبار بسوق الممتلكات، وفقا للمؤشرات التى حصلت عليها «المال» من كل شركة كلاً من «مصر للتأمين»، التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، و«قناة السويس»، والمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، بالإضافة إلى «أورينت» و«رويال».وفقدت كيانات التأمين التابعة للقطاع الخاص والبالغ عددها 18 شركة %1.1 من نصيبها بالحصة السوقية على مستوى السوق فى 2016/ 2017، لصالح المنافس الحكومى ممثلاً فى «مصر للتأمين».وبلغت الحصة السوقية لشركات التأمين الخاصة %47.1 فى العام المالى الماضى مقابل %48.2 فى العام المالى السابق.واستحوذت «مصر للتأمين» على نصيب الأسد بإجمالى 6 مليارات جنيه بحصة سوقية بلغت %52.9، تلتها شركة «قناة السويس» بنسبة %7.1 بإجمالى 800 مليون جنيه أقساطًا.وحلت شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» فى المركز الثالث بإجمالى أقساط مباشرة 752 مليون جنيه وبحصة سوقية بلغت %6.6، تلتها شركة «أورينت» 562.5 مليون بنسبة %5، ثم «رويال» فى المركز الخامس ضمن قائمة الكبار بحصة سوقية %4 بإجمالى 452 مليون جنيه.ولم يضم المسح الذى أجرته «المال» على سوق الممتلكات شركة «بوبا» للتأمين كونها متخصصة فى التأمين الطبى.وجاء فى المراكز من السادس للعاشر كل من «المصرية تكافل»، و«أليانز» و«المهندس» و«الدلتا» و«البيت السعودي» بحصص سوقية %3.7 و%3.2 و%2.9 و%2.3 و%1.9 على التوالى، بإجمالى أقساط مباشرة 424 و365 و327، و262 و220 مليون جنيه على التوالى.