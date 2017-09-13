EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
سهم مصر للألومنيوم يصعد لأعلى مستوياته خلال 9 سنوات
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 11:37 ص
سهم
أخر الأخبار
سهم
- المبيعات تقفز بالأرباح إلى 1.7 مليار جنيه
- الأعصر: السهم مرشح للتحرك صوب 160 جنيهًا.. نهاية سبتمبر
المال - خاص
قفز سهم مصر للألومنيوم، بشكل ملحوظ خلال جلسة تداولات، اليوم الأربعاء، متصدرًا قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، مدعومًا بالإعلان عن نتائج الأعمال القوية عن العام المالي المنتهي، بالإضافة لدراسة البورصة مستندات زيادة رأس المال.
وصعد سهم "مصر للألومنيوم" 8.97 %، بحلول الساعة 11 صباح اليوم، بتداولات تجاوزت الـ 12 مليون جنيه، مسجلاً سعر 117.6 جنيه، وهي أعلى مستويات وصل اليها السهم خلال الـ 9 سنوات الماضية.
وأعلنت الشركة، عن القوائم المالية للعام 2016-2017، والتي أظهرت قفزة في الأرباح، إذ سجلت 1.7 مليار جنيه، مقابل أرباحًا بقيمة 84.8 مليون جنيه خلال العام المقارن، بنسبة نمو في الأرباح بلغت 1940 %.
وقالت الشركة -في بيان منشور على شاشات تداول البورصة- اليوم الأربعاء، إنها سجلت مبيعات بقيمة 9.1 مليار جنيه، خلال العام المنتهي، مقابل 5 مليارات جنيه، العام المالي المماثل من 2016.
وقال محمد الأعصر، خبير أسواق مال، إن سهم الشركة مرشح لاستكمال حركة الصاعدة صوب مستوى 160 جنيه، بنهاية تداولات شهر سبتمر الجاري، مشيراً إلى أن أعلى مستوى سجله السهم كان خلال عام 2008 عند سعر 120 جنيهًا.
جدير بالذكر أن إدارة البورصة، أكدت اليوم، أنها تجري دراسة مستندات زيادة رأس المال المصدر للشركة من 550 مليونًا إلى 1.1 مليار جنيه، عبر أسهم مجانية، تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.
يشار إلى أن مجلس إدارة "مصر للألومنيوم، اقترح توزيع أسهم مجانية عن العام المالي 2016-2017 بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي توزيع 137.5 مليون سهم، تخصم من الأرباح السنوية.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا