EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
مصارى تتعاقد على تحصيل أقساط القروض متناهية الصغر
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 11:04 ص
شركة مصاري
أخر الأخبار
شركة مصاري
المال – خاص
أوضح محمد ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصاري"، أن الشركة تعاقدت مع بعض المؤسسات المانحة للقروض متناهية الصغر، لتقديم خدمة سداد القروض عن طريق منافذها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 50 ألف منفذ، بهدف التيسير على المقترضين فى سداد الأقساط.
وتشارك شركة مصاري في فعاليات المؤتمر الدولي للشمول المالي، والذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة بين 13 و15 من سبتمبر الحالى.
وقال محمد ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "مصاري" تؤمن بالدور الذي يمكن أن يقوم به تحقيق الشمول المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بجانب الدور الذي يمكن أن تلعبه شركة "مصاري" في دعم توجه الدولة في هذا المجال.
وتقدم شركة مصاري عددًا من الخدمات إلي أكثر من مليون مواطن، مثل سداد فواتير الكهرباء, وسداد فواتير التليفون الأرضي والإنترنت والتليفون المحمول, وسداد أقساط قروض التمويل العقاري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا