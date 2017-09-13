تأمين

مروة عبد النبي:



قال جلبرت شاهين، الرئيس التنفيذى لشركة "أكسا" مصر لتأمينات الحياة، إن أكثر من 90 % من أقساط التأمين على الحياة لديها يتم جلبه عبر التأمين البنكى، وذلك تطبيقا للاتفاق الحصرى مع البنك التجارى الدولى "CIB" الحياة، ويتبقى 5 - %10 تشمل باقى قنوات التوزيع.



يذكر أن "أكسا" حققت أقساطا بأكثر من مليار جنيه خلال العام المالى قبل الماضى، وتستهدف نموا سنويا لايقل عن %20.



وأضاف "شاهين" أن الشراكة بين البنك التجارى الدولى و"أكسا - حياة" مصر، أهلت الأخيرة للحصول على المركز الأول فى مبيعات الأعمال الجديدة للأفراد فى السوق المصرية وفقا للتقرير الأخير للهيئة المصرية العامة للرقابة المالية - على حد قوله - مع التركيز بشكل خاص على التأمين المرتبط بالادخار والحماية والتأمين الصحى.



وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ«المـال» - أن "أكسا" تعكف على توسيع قنوات التأمين البنكى «Bank assurance» من خلال شراكات إستراتيجية جديدة مع مؤسسات فى مختلف المجالات الاقتصادية تتبنى نفس رؤيتها، فيما يتعلق بالتركيز على العملاء والتعامل معهم بشفافية كبيرة.



ولفت إلى تركيز شركته على دعم انتشار خدمات ومنتجات التأمين فى مصر، عن طريق بناء علاقات طويلة المدى مع الشركاء من البنوك التى تثق فيها لتوفير الحماية والشفافية وتقديم القيمة الملائمة والجودة المتميزة للعملاء.

وأكد أن "أكسا" تركز على إستراتيجية على انتداب مستشارين ماليين، معتمدين وحاصلين على التدريب الشامل بجميع فروع البنوك، وذلك لبناء علاقات عمل قوية مع العاملين، وتحقيق أعلى معدلات إنتاج واستقبال أقل عدد من الشكاوى فى السوق.



وكشف أن "أكسا" ستركز خلال الفترة المقبلة، على إبرام تعاقدات تأمين حياة جماعى لتحقيق التوازن فى محفظتها بين شرائح الأعمال الخاصة بالمجموعات والأفراد، وذلك لارتفاع التأمين الفردى لديها بنسبة ضخمة، بخلاف معظم شركات الحياة التى تسعى دوما لتنشيط الفردى مقابل كثافة إبرام عقود التأمين الجماعى، للحفاظ على استقرار المحفظة.

