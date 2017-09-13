وزارة التربية والتعليم المصرية

أحمد اللاهوني:



سلمت شركات الطباعة، المشاركة فى مناقصة توريد الكتب المدرسية، وزارة التربية والتعليم أكثر من %98 من كتب الفصل الأول للعام الجديد 2017/ 2018، قبيل أيام من بدء الموسم الدراسى الجديد.



وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن أوامر التوريد للوزارة ستنتهى غدًا الخميس 14 سبتمبر وفقًا للاتفاق المبرم بين «التعليم» والمطابع، مؤكدًا التزام الشركات بمواعيد تسليم المجموعات الكتابية المتفق عليها.



يشار إلى أن الادارة المركزية لشئون الكتب بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم أعلنت فى يناير الماضى، عن المناقصة العامة لطباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى 2017/ 2018، وطرحت كراسة الشروط وملحقاتها بسعر 500 جنيه، وحددت مبلغ التأمين الابتدائى بقيمة 20 ألف جنيه لكل 50 مليون صفحة.



وأكد خضر أن وزارة التربية والتعليم أجرت معاينات للمطابع المتقدمة لمناقصة توريد الكتب المدرسية للعام الدراسى الجديد 2017/ 2018، خلال الفترة الماضية، لتحديد طاقتها الإنتاجية، ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الفنية.



وأشار إلى تحسن مواعيد تسليم الكتب المدرسية خلال الموسم الجارى، بسبب استجابة الوزارة لطلبات غرفة صناعة الطباعة برفع الأسعار لتصبح 73 مليمًا للصفحة 70 جم «4 ألوان»، بدلا من 29 مليمًا الموسم الماضى، و68 مليمًا للصفحة 70 جم «أبيض وأسود» بدلاً من 25 مليمًا.



ﻭارتفعت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ طﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤدﺭﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدﺭﺍﺳﻰ الجديد 2017/ 2018 إلى مليار و700 مليون، مقابل ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، فى العام السابق، بنسبة زيادة %70.



ونجحت غرفة الطباعة فى رفع أسعار التوريد الخاصة بالكتاب المدرسى، بعد مفاوضات طويلة، نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج "ورق وأحبار" بنحو %150، بعدما صعد طن الورق من 6000 جنيه إلى 15 ألف جنيه فى المتوسط عقب تعويم الجنيه، نوفمبر من العام الماضى.



يذكر أن 73 شركة طباعة قد فازت بمناقصة طباعة وتوريد الكتاب المدرسى للعام الدراسى الجارى 2017/ 2018.



وكان وزير التعليم طارق شوقى قرر الشهر الماضى حذف اجزاء من الاختبارات والتدريبات من الكتب المدرسية لتقليل الصفحات المطلوب طباعتها فى محاولة لخفض النفقات.