التحركات الضيقة تحكم قبضتها على البورصة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



أنهى المؤشر الرئيسى للبورصة، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على هبوط طفيف، فاقداً نحو 70 نقطة، بدفع من عمليات بيعية للمستثمرين الأجانب والعرب على سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر على المؤشر، فيما تفوق أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ للجلسة الثانية على التوالى.



وهبط المؤشر الثلاثينى EGX30 بنسبة %0.43 عند 13474 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %1.69 عند 725 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.95 عند مستوى 1618نقطة.



ورحج محللون فنيون استمرار التحركات العرضية الضيقة المائلة للصعود لمؤشر السوق الرئيسى فى حدود 100 نقطة تقريبا، بين مستويات 13400 و13500 نقطة، خلال آخر جلستين بالأسبوع، مع استمرار الأداء الإيجابى للأسهم الصغيرة والمتوسطة.



قال محمد الأعصر، خبير أسواق مال إن السوق تتحرك بشكل عرضى مائل للصعود فى حدود 100 نقطة خلال جلسة تداولات، آخر جلستين من الأسبوع، بين 13400 و13500 نقطة.

وتوقع «الأعصر» تحركا إيجابيا لعدد من الأسهم بالسوق على رأسها المنتجعات السياحية إلى مستوى 1.37 جنيه، والقلعة للاستتشارات المالية إلى 1.50 جنيه، وبالم هيلز للتعمير إلى 3.15 جنيه.



وفى السياق ذاته، قال مايكل أرميا، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عربية أون لاين» إنه رغم هبوط المؤشر الرئيسى للسوق بنسبة طفيفة، إلا أن أداء السوق كان جيدا بشكل عام خاصة مع تحسن قيم التداولات وصعود أسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات التى أعطت إشارة شراء جيدة أمس.



وحدد «أرميا» تحركات عدد من الأسهم منها سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام ليستهدف 77 قرشا، وسهم المالية والصناعية للأسمدة إلى 20.40 جنيه، وكذلك سهم القلعة للاستثمارات 1.56 جنيه، وجلوبال تليكوم القابضة 7.10 جنيه.



وأشار «أرميا» إلى أن السوق تتحرك بشكل إيجابى على المدى القصير بين 13400 و13600 نقطة، فيما يتحرك المؤشر السبعينى بين 725 و740 نقطة.



وهبط أداء بعض الاسهم القيادية على رأسها التجارى الدولى، أمس، بنسبة %0.45 ليصل إلى 82.01 جنيه، كما هبط سهم جلوبال تليكوم القابضة بنسبة %1.62 إلى 6.67 جنيه، وامتد الهبوط إلى سهم مجمكوعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة %0.24 ليصل إلى 8.20 جنيه.



على الجانب الآخر، ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 0.61% ليصل إلى 21.4 جنيه، وسهم بالم هيلز للتعمير بنسبة %0.65 إلى 3.08 جنيه، كما تفوق أداء سهم غاز مصر بنسبة %7.88 ليصل إلى 247.8 جنيه، بتداولات تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه، لياتى وصيفًا فى ضمن قائمة الشركات الشركات الأكثر ارتفاعاً.



يشار إلى أن سهم غاز مصر قد ارتفع خلال شهر أغسطس لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية، وألغت إدارة البورصة التعاملات التى تمت على السهم على مدار أكثر من 8 جلسات متتالية.



وأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، أمس، عن توقيع العقد النهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتطوير المشترك لمشروع مدينة سكنية متكاملة غرب القاهرة بمساحة 12.6 مليون متر مربع، وهى تعد أكبر قطعة أرض تحصل عليها الشركة خلال تاريخها.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، صعد 70 سهما من إجمالى 190 تم التداول عليهم، بينما هبط 70 وبقى 35 دون تغير.



واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 83.9 و23.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى 60.9 و11.1 و30 و5 مليون جنيه على التوالى.