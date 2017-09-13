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الإسكندرية
8.3 مليار جينه قروض رجال أعمال الإسكندرية
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 10:42 ص
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
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جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
المال – خاص
قال المهندس محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن إجمالى القروض التى منحتها الجمعية حتى الآن وصلت إلى 8.3 مليار جنيه بنسبة استرداد بلغت %99.76، وبدأت الجمعية فى هذا النشاط منذ عام 1990.
وأضاف، خلال ورشة عمل عن التدريب بالحمعية، أن مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تتبناه الجمعية ضمن أهم الاستثمارات على مستوى الجمهورية، إذ بلغت أصوله 700 مليون جنيه، رغم أنه بدأ منذ عدة سنوات فى شكل منحة بقيمة 3 ملايين دولار من بعض الجهات الدولية.
وكشف عن تقديم الجامعة الأمريكية منحة قريبا لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ستركز على التدريب وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم التفاوض عليها حاليا، رافضا الإفصاح عن قيمتها.
وتابع: إن مشروع الجمعية فى منح القروض لا يقتصر على محافظة الإسكندرية فقط، بل يمتد إلى العديد من المحافظات منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، ويعمل به حاليا 1350 موظفًا بإجمالى أصول تبلغ 20 مليون جنيه.
ولفت رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى أن الجمعية أصدرت مؤشرا عن مناخ الأعمال تحت عنوان «إصلاح» ليقيس بصفة دورية مناخ الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص مع مراعاة الخصوصية المصرية، بهدف النهوض بممارسات الأعمال فى مصر من خلال التواصل المستمر مع صانعى القرار وتوضيح الإمكانيات المتاحة والتحديات.
كما تصدر الجمعية أيضا مؤشرا آخر عن مناخ الأعمال للمنشآت المتناهية الصغر، ومن المخطط أن تصدر النسخة منه خلال العام الجارى، ليغطى محافظات القاهرة والإسكندرية الدلتا والصعيد، لبحث المشكلات التى يقع فيها أصحاب هذه المشروعات، بهدف التعاون مع الحكومة فى تطوير أجندة الإصلاح، ورفع الوعى العام على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى عملية الإصلاح، ودراسة القوانين والتشريعات الحاكمة لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى.
وأضاف صبرى أن الجمعية تعمل على محاولة سد الفجوة بين التعليم والعمل من خلال مجموعة برامج تدريبية، للشباب والطلبة مدفوعة الأجر لتشجيع الشباب عليها، وتقوم بتخريج شباب وفتيات، يعملون فى أماكن عالمية، لافتًا إلى أن الجمعية استطاعت توفير قرابة 450 متدربًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ومساعدتهم للحصول على فرصة عمل، خاصة أن فرصة العمل الواحدة تكلف الدولة قرابة 140 ألف جنيه.
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