البورصة المصرية

شريف عمر:



تخطط البورصة المصرية ﻹنشاء إدارة جديدة، تختص بالتحليل المالي لميزانيات الشركات المقيدة، بهدف مساعدة المتعاملين على اتخاذ قرار استثمارى مناسب.



وقال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المجلس سيناقش آليات إطلاق الإدارة المستحدثة خلال الاجتماع الدورى المقبل، وتحديد المؤهلات الواجب توافرها بأعضائها.



جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذى عقدته الجمعية المصرية للأوراق المالية مساء الإثنين الماضى، بحضور القيادات الحالية لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، وعدد كبير من ممثلي شركات الأوراق المالية وقيادات شركة مصر للمقاصة لتناول المشكلات التى تواجه السوق وآليات التطوير.



وأوضح عادل أن تدشين الإدارة الجديدة جاء بالاتفاق والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، وستختص بالمراجعة الدقيقة للقوائم المقدمة من الشركات المقيدة، وإبداء رؤيتها حول المراكز المالية، فى محاولة لتقليل اعتماد المستثمرين على أرقام صافى الربح المحقق فقط عند تحليلهم لها.



وأكد عادل أن هذه الخطوة جاءت بهدف منع وتقليل التلاعبات واستغلال الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى أو بين المستثمرين.



وفى هذا الإطار، لفت عادل إلى قرب إطلاق موقع جديد للتواصل مع المستثمرين والشركات المقيدة والعاملة فى الأوراق المالية، يتضمن 3 أقسام رئيسية، الأول للاستفسار عن أي بيانات تخص سوق المال، والثانى لتقديم الشكاوى والرد المباشر عليها، والأخير لمقترحات التطوير، منوهاً بأن هيئة الرقابة المالية ستطلع على كل ما يحتويه الموقع المنتظر.



وفى سياق متصل، تطرق نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، لتوجه وفد من إدارتها التنفيذية للاجتماع مع اتحاد المستثمرين وبعض الشركات فى أسيوط يوم 26 سبتمبر الحالى، فى محاولة للترويج ﻷهمية القيد فى البورصة والاستفادة من دورها التمويلى.



وأضاف: سيتم عقد لقاءات ترويجية بشكل منتظم والجولة المقبلة ستكون فى المنصورة تليها السويس، مؤكدا قرب انتهاء صياغة الاستراتيجية المستقبلية للإدارة الجديدة للبورصة، ليتم الإعلان عنها ونشرها على الموقع الإلكترونى لها فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة. البورصة تعتزم تدشين إدارة لتحليل ميزانيات الشركات





