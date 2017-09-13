أسعار الحديد تشتعل وتواصل تسجيل أرقام تاريخية

عمر سالم:

اشتعلت أسعار الحديد أمس، مع توقعات بأن تواصل ارتفاعاتها ليسجل سعر الطن نحو 12.5 ألف جنيه فى المتوسط خلال الفترة المقبلة، بحسب خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد.

يأتى ذلك بعد إعلان عدة شركات عن زيادة فى الطن بداية من 12 سبتمبر الجارى، بمتوسط 200 جنيه، ليصل السعر للمستهلك بنحو 12.150 ألف جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الخامات عالميًّا، والتى قفزت أمس إلى 535 دولارًا فى المتوسط، لطن البليت.

وتوقع الدجوى، فى تصريحات لـ «المـال»، أن تعلن بقية الشركات عن زيادة أسعارها خلال ساعات، وذلك بعد إفصاح 3 كيانات عن أسعارها الجديدة.

وأوضح أن مجموعة حديد بشاى أعلنت عن زيادة أسعارها بداية من 12 سبتمبر بنحو 175 جنيهًا للطن ليصل إلى 11800 جنيه، تسليم المصنع، مقارنة بـ11625 جنيهًا 22 أغسطس الماضى، ليصل طن الحديد للمستهلك لنحو 12150 جنيهًا للطن، ما يعد سعرًا تاريخيًا حسب وضعه.

وأشار إلى أن مجموعة حديد المصريين كشفت أيضًا عن رفع أسعارها بنحو 200 جنيه للطن، ليصل إلى 11750 جنيها تسليم المصنع، بدلا من 11550 جنيهًا، بداية من 12 سبتمبر الجارى، ونحو 12.150 ألف جنيه للمستهلك.

وأضاف أن أسعار «حديد العشرى» زادت بواقع 200 جنيه للطن بداية من أمس، حسب ما أعلنته، ليسجل سعر الطن أرض المصنع 11700 جنيه بدلأً من 11500 فى أغسطس، ونحو 12.1 ألف جنيه للمستهلك.

وأوضح الدجوى أن الشركات ملتزمة بالتسليمات بشكل جيد حتى الآن، «ولكن هناك حركة ركود كبيرة فى المبيعات خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع الأسعار، وانتظار البعض ما يحدث مستقبليا، كما أن جميع الشركات لا تقبل أى إيداعات مستقبلية» حسب قوله.

وقال المهندس محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، فى تصريحات لـ «المـال»، إن الشركات تسعى لتهدئة السوق، ولكن الزيادات خارجة عن إرادتها، نتيجة التحرك السريع فى أسعار الخامات عالميا.

ولفت إلى أن الغرفة أرسلت سابقاً مذكرة لوزارة الصناعة تشرح فيها أسباب زيادة الاسعار خلال الفترة الحالية، والتى تتركز فى حركة الأسعار عالميا، وهو ما اقتنعت به الحكومة.

وأشار حنفى إلى أن بعض المصانع خفضت إنتاجها بشكل نسبى نتيجة ارتفاع اسعار الخامات وهو ما يشكل عبئاً عليها، كما أن الحكومة لم تناقش مع الغرفة إلغاء فرض رسوم الإغراق على الحديد حتى الآن.