السيسى: علاقات مصر واليابان قوية وواعدة.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

متابعات



تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.



الأهرام



* السيسى: علاقات مصر واليابان قوية وواعدة.



* رئيس الوزراء يتابع المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين.



* عامر: 17 ألف مشروع جديد بتمويلات 19 مليار جنيه.



* الشريف: تخصيص 250 مليون جنيه كمرحلة أولى لتحقيق التنمية المستدامة.



* مليار و700 مليون جنيه لنقل خطوط الضغط العالى والجهد المتوسط بعيدا عن الكتلة السكنية.



* تحسن ملحوظ فى منظومة النظافة بالمعادى ونقل مخلفات الحدائق الخاصة مجاناً.



* براتب 19 ألف جنيه: 1200 متقدم يتنافسون على 100 وظيفة بالإمارات.



* «الرى» تستعد لمواجهة الأمطار والسيول.



* وكيل الأزهر يطالب الأئمة الوافدين بالاهتمام بالقضايا المعاصرة.



* سلامة: 5 ملايين جنيه من حاكم الشارقة لتدريب الصحفيين.



* الجيزة تزيل تعديات على 50 فدانا بكرداسة.



* الاتفاق مع الجانب الروسى لتدريب الباحثين المصريين لتشغيل «محطة الضبعة».



* عامر: 17 ألف مشروع جديد بتمويلات 19 مليار جنيه.



* وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تطلق مبادرة «فكرتك شركتك».



* الضريبة التصاعدية.. ضرورة وطنية ومسئولية مجتمعية.



* مصر للتأمين تحصل على شهادة الجودة وتدخل نادى المليار.



* 70 ألف جنيه لكل متوفى من الحجاج.



* وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تطلق مبادرة «فكرتك شركتك».



* الضريبة التصاعدية.. ضرورة وطنية ومسئولية مجتمعية.



* مصر للتأمين تحصل على شهادة الجودة وتدخل نادى المليار.



* تشييع جنازات شهداء الوطن من أبناء الشرطة ودعوات بالقصاص من الإرهابية.



* فصل 24 عضو هيئة تدريس بطب بنها يثير أزمة.



* أشيمبونج «أزمة» جديدة داخل الزمالك.



الجمهورية



* “مواجهة ثلاثية” مع الفساد.



* “الشريف”: إصلاح المحليات.. بالحوكمة والإدارة الإلكترونية.



* “العدل”: مراجعة شاملة لعقوبات الرشوة والتزوير والاختلاس.



* الرقابة الإدارية تحيل 49 مسئولا بالمدن الجامعية للتحقيق.



* مصر تستفيد من “النموذج الياباني” في تطوير التعليم.



* الرئيس يستقبل “كونو”.. ويبحث دعم التعاون المشترك مع “طوكيو”.



* “إسماعيل” في اجتماع وزاري: العاصمة الإدارية.. بأحدث التكنولوجيا العالمية.



* جدل في الجامعة العربية بسبب وزير خارجية “دويلة الإرهاب”.



* مجلس الأمن يدين حادث العريش الإرهابي.



* الإنتربول: القرضاوي مازال في النشرة الحمراء.



* عامر: 19 مليارا لتمويل المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة “المركزي”.



* رسالة من السيسي إلي بوتفليقة يسلمها العرابي.



* قائد القيادة المركزية الأمريكية يتفقد قوات “النجم الساطع”.



* “فوتيل”: التدريب العسكري مع مصر.. الأهم بالنسبة للولايات المتحدة.



* “الصحة”: 445 صنفاً دوائياً مخالفاً و1234 محضراً.. في حملات علي الصيدليات والمخازن.



* مميش: شركات ألمانية تنضم لمنظومة الإنتاج بمحور قناة السويس.



* الألاف يحتشدون بالمحافظات.. لتشييع أبطال الشرطة لمثواهم الأخير.



* “شاكر”: أنواع جديدة من الطاقة.. نووية.. ومزارع الرياح والشمس.. ومن باطن الأرض.



* “حجازي” يلتقي المستشار العسكري للأمم المتحدة.



* لواء “مزيف” يجمع تبرعات لجمعية وهمية.



* الخطيب يعلن الترشح لرئاسة الأهلي.