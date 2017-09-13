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سيـــاســة
السيسى: علاقات مصر واليابان قوية وواعدة.. عناوين اليوم
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 09:09 ص
عناوين الصحف
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عناوين الصحف
متابعات
تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأربعاء 13 سبتمبر.
الأهرام
* السيسى: علاقات مصر واليابان قوية وواعدة.
* رئيس الوزراء يتابع المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين.
* عامر: 17 ألف مشروع جديد بتمويلات 19 مليار جنيه.
* الشريف: تخصيص 250 مليون جنيه كمرحلة أولى لتحقيق التنمية المستدامة.
* مليار و700 مليون جنيه لنقل خطوط الضغط العالى والجهد المتوسط بعيدا عن الكتلة السكنية.
* تحسن ملحوظ فى منظومة النظافة بالمعادى ونقل مخلفات الحدائق الخاصة مجاناً.
* براتب 19 ألف جنيه: 1200 متقدم يتنافسون على 100 وظيفة بالإمارات.
* «الرى» تستعد لمواجهة الأمطار والسيول.
* وكيل الأزهر يطالب الأئمة الوافدين بالاهتمام بالقضايا المعاصرة.
* سلامة: 5 ملايين جنيه من حاكم الشارقة لتدريب الصحفيين.
* الجيزة تزيل تعديات على 50 فدانا بكرداسة.
* الاتفاق مع الجانب الروسى لتدريب الباحثين المصريين لتشغيل «محطة الضبعة».
* عامر: 17 ألف مشروع جديد بتمويلات 19 مليار جنيه.
* وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تطلق مبادرة «فكرتك شركتك».
* الضريبة التصاعدية.. ضرورة وطنية ومسئولية مجتمعية.
* مصر للتأمين تحصل على شهادة الجودة وتدخل نادى المليار.
* 70 ألف جنيه لكل متوفى من الحجاج.
* وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تطلق مبادرة «فكرتك شركتك».
* الضريبة التصاعدية.. ضرورة وطنية ومسئولية مجتمعية.
* مصر للتأمين تحصل على شهادة الجودة وتدخل نادى المليار.
* تشييع جنازات شهداء الوطن من أبناء الشرطة ودعوات بالقصاص من الإرهابية.
* فصل 24 عضو هيئة تدريس بطب بنها يثير أزمة.
* أشيمبونج «أزمة» جديدة داخل الزمالك.
الجمهورية
* “مواجهة ثلاثية” مع الفساد.
* “الشريف”: إصلاح المحليات.. بالحوكمة والإدارة الإلكترونية.
* “العدل”: مراجعة شاملة لعقوبات الرشوة والتزوير والاختلاس.
* الرقابة الإدارية تحيل 49 مسئولا بالمدن الجامعية للتحقيق.
* مصر تستفيد من “النموذج الياباني” في تطوير التعليم.
* الرئيس يستقبل “كونو”.. ويبحث دعم التعاون المشترك مع “طوكيو”.
* “إسماعيل” في اجتماع وزاري: العاصمة الإدارية.. بأحدث التكنولوجيا العالمية.
* جدل في الجامعة العربية بسبب وزير خارجية “دويلة الإرهاب”.
* مجلس الأمن يدين حادث العريش الإرهابي.
* الإنتربول: القرضاوي مازال في النشرة الحمراء.
* عامر: 19 مليارا لتمويل المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة “المركزي”.
* رسالة من السيسي إلي بوتفليقة يسلمها العرابي.
* قائد القيادة المركزية الأمريكية يتفقد قوات “النجم الساطع”.
* “فوتيل”: التدريب العسكري مع مصر.. الأهم بالنسبة للولايات المتحدة.
* “الصحة”: 445 صنفاً دوائياً مخالفاً و1234 محضراً.. في حملات علي الصيدليات والمخازن.
* مميش: شركات ألمانية تنضم لمنظومة الإنتاج بمحور قناة السويس.
* الألاف يحتشدون بالمحافظات.. لتشييع أبطال الشرطة لمثواهم الأخير.
* “شاكر”: أنواع جديدة من الطاقة.. نووية.. ومزارع الرياح والشمس.. ومن باطن الأرض.
* “حجازي” يلتقي المستشار العسكري للأمم المتحدة.
* لواء “مزيف” يجمع تبرعات لجمعية وهمية.
* الخطيب يعلن الترشح لرئاسة الأهلي.
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