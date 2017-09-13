درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى





القاهرة 25 37





وسط الدلتا 24 37





الإسكندرية 22 31





بلطيم 23 31





مطروح 23 30





السلوم 23 31





سيوة 20 39





بورسعيد 24 31





دمياط 24 31





العريش 21 33





رفح 20 32





الإسماعيلية 24 37





السويس 24 38





رأس سدر 25 37





نخل 18 37





نويبع 29 39





طابا 20 38





كاترين 22 36





الطور 26 36





شرم الشيخ 31 42





الغردقة 28 40





مرسى علم 29 40





الفيوم 25 38





بنى سويف 25 38





المنيا 25 41





أسيوط 25 42





سوهاج 26 43





قنا 26 45





الأقصر 27 46





أسوان 31 47





أبوسمبل 29 46





الوادى الجديد 27 43





شلاتين 29 42





ابو رماد 28 41





راس حدربة 29 39





حلايب 30 40