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سيـــاســة
الجامعة العربية : الكويت طريق حل الأزمة القطرية
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 01:19 ص
أزمة قطر
أخر الأخبار
أزمة قطر
أحمد الدسوقى
قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه إذا كان هناك حل للأزمة القطرية سيكون من خلال الكويت.
وأشار خلال لقاءه المتلفز مع الإعلامى أسامة كمال في برنامجه مساء الثلاثاء إلى أن الكويت لها علاقة طيبة بكل دول الأزمة.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العريبة أعلنت تأييدها للجهود الكويتية لحل أزمة قطر مع دول المقاطعة
وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي ليس في حالة جيدة بسبب الخلاف بين أعضائه وتعنت قطر.
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