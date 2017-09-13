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بورصة وشركات
نشر مقترحات ECMA لتطوير سوق المال
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 12:23 ص
ECMA تكرم رؤساء شركات رائدة فى سوق المال
أخر الأخبار
ECMA تكرم رؤساء شركات رائدة فى سوق المال
شريف عمر ومنى عبدالباري
قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للاستثمار في الاوراق الماليةايكما ECMA تقدمت بمذكرة لوزيرة الاستثمار دكتورة سحر نصر تتضمن مقترحات الجمعية لتنشيط سوق المال وتطوير عمل البورصة المصرية.
وأشار ماهر إلى أن المقترحات شملت تخفيف الإجراءات المتعلقة بقيد الشركات وخفض ورسوم القيد، وتخصيص جهة واحدة لمراجعة تقييم الشركات والقيم العادلة للأسهم حيث يقوم بمباشرة هذا الأمر حاليا هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
كما طالبت المقترحات تفعيل السوق الثانوي لتداول السندات، وحل مشكلة تضارب المصالح بين البنوك المنشأة لصناديق الاستثمار وشركات ادارة الاصول بعد لجوء البنوك لانشاء شركات ادارة الصناديق المملوكة لها.
كما شملت المقترحات ايضا المطالبة بخلق وعي على المستوى العام لاستعادة مستثمري السوق، وبجانب اعادة تعريف دور البورصة التنموى والتمويلى أمام الجهات الحكومية ومجلس النواب.
كما تطرقت المقترحات ايضا لموضوع التدريب للعاملين بالسوق، وتفعيل اتحاد العاملين بسوق المال والذي ينص عليه القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الجمعية يوم الثلاثاء بحضور القيادات السابقة والحالية لسوق المال.
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