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سيـــاســة
وزير القوى العاملة يزور مصابي الهجوم الإرهابي بالعريش
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 10:20 م
وزير القوى العاملة
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وزير القوى العاملة
دعاء حسنى
زار وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، الذين أصيبوا في الأحداث والتفجيرات الإرهابية الأخيرة بالعريش في شمال سيناء، وأرض اللواء، حيث يرقد بالمستشفى 8 أفراد من رجال الشرطة منهم 3 ضباط و3 مجندين وفردي شرطة.
واطمأن الوزير على حالة المصابين الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغدرة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة والجيش من أجل حماية الوطن والحفاظ علي أمنه واستقراره.
من جانبهم وجه المصابين الشكر للوزير علي زيارته لهم، معربين عن اعتزازهم بها، متمنين العودة لممارسة واجبهم الوطنى فى حفظ أمن الوطن .
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