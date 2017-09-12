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اقتصاد وأسواق
مصر تسعى لاستيراد 1.3 مليون طن قمح
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 09:20 م
قمح
أخر الأخبار
قمح
خالد بدر الدين
أعلن مسئول في وزارة التموين المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده- أكبر مستورد للقمح في العالم- تسعى لتعاقدات جديدة بحوالى 1.3 مليون طن من القمح؛ لتدبير احتياجات البلاد حتى موسم الحصاد المحلي الجديد فى منتصف أبريل المقبل، حيث إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يكفي احتياجات البلاد حتى أول مارس فقط.
ومع ذلك فقد رفضت مصر حوالى 122 ألف طن قمح ملوث ببذور الخشخاش من رومانيا وفرنسا حتى الآن، رغم أنه من المتوقع أن تشتري هيئة السلع التموينية حوالى 7 ملايين طن قمح العام الحالي، بالإضافة إلى ما بين 4 و5 ملايين طن يستوردها القطاع الخاص سنويًّا.
وذكرت وكالة رويترز أن موسم حصاد القمح المحلي بمصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- يبدأ منتصف أبريل، وينتهي منتصف يوليو من كل عام.
وتستهلك مصر حوالى 9.6 مليون طن من القمح سنويًّا لإنتاج الخبز المدعم، واستوردت البلاد 5.580 مليون طن من القمح في 2016- 2017، مقارنة بـ4.440 مليون طن في العام السابق.
وزارة التموين
هيئة السلع التموينية
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