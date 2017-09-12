ماستركارد تؤكد التزامها بدعم الحكومة المصرية

خالد الجبالي

خاص



قال ممثل رفيع المستوي بـ "ماستركارد"، الشركة التكنولوجية الرائدة في حلول الدفع العالمي، اليوم الثلاثاء، إن شركته ملتزمة بدعم الحكومة المصرية، وفق بيان.



تشارك ماستركارد، الشركة التكنولوجية الرائدة في حلول الدفع العالمي، في منتدى السياسات العالمية لتحالف الشمول المالي (AFI) 2017 والمقرر إقامته في شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الحالي



تشارك الشركة أيضاً كراعٍ رئيسي لمؤتمر يورومني مصر(Euromoney Egypt) 2017 بالقاهرة.



يمثل ماستركارد كمتحدث رئيسي في الحدثين خالد الجبالي- رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ماستركارد.



و يناقش تحول مصر إلى الاقتصاد اللانقدي، كما يتحدث عن استراتيجيات ماستركارد لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التجارة الإلكترونية وزيادة قدرات السوق المصري في القطاعات المختلفة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الابتكار والترويج للشمول المالي في المجتمع المصري.



وتعليقاً على مشاركته في الحدثين، يقول خالد الجبالي- رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ماستركارد: "لقد اتخذت مصر خطوات هامة في نشر مفاهيم الشمول المالي في المجتمع المصري. إننا في ماستركارد نؤكد التزامنا بدعم ومساندة الحكومة المصرية والتعاون معها ومع شركائنا الآخرين بالسوق المحلي لتطوير نظم المدفوعات الإلكترونية والمساهمة في إنجاز أهداف المجلس القومي للمدفوعات



تعتبر ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA) www.mastercard.com هي شركة تكنولوجية في مجال حلول الدفع العالمي، تقوم بإدارة أسرع نظام دفع في العالم يصل المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية في أكثر من 210 بلداً ومنطقة.





وتقوم منتجات وحلول ماستركارد بتسهيل الأنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر وإدارة الأعمال والإدارة المالية بكل سهولةٍ وأمانٍ وفعالية.

