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رياضة
البدري يتراجع عن المعسكر المبكر استعدادًا للترجى
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 08:49 م
البدري يتراجع عن المعسكر المبكر استعدادًا للترجى
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البدري يتراجع عن المعسكر المبكر استعدادًا للترجى
على المصرى
تراجع حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قرار خوض معسكر مبكر للفريق فى أحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا للقاء الترجى الرياضى التونسى، فى ذهاب دور الستة عشر من دورى أبطال أفريقيا، والذى سيقام السبت المقبل، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.
وكان من المقرر أن يبدأ المعسكر عقب مران الفريق غدًا، لكن قرر البدري تأجيله، وسيخوض الفريق مرانه فى الخامسة عصر الخميس المقبل، بملعب "مختار التتش" بمقر النادى، ثم تتجه حافة الفريق لبرج العرب لبدء المعسكر.
وسيتدرب الفريق يوم الجمعة المقبل، على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب، استعدادًا للمواجهة التى يخوضها الفريق بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تُعين الفريق فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 23 من الشهر الحالي، فى الملعب الأوليمبى برادس.
من جانب آخر كلف المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالقلعة الحمراء، من أجل استقبال البعثة وتوفير كل سبل الراحة أمام الترجي في ظل العلاقات القوية بين الفريقين.
فيما أرسل النادى التونسي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق، إلى مدينة الإسكندرية، خلال الساعات القليلة الماضية، للترتيب لاستقبال فريقه، وبحث ترتيبات الإقامة، واختبار ملعب التدريب والانتقالات، التي سوف يستخدمها الفريق التونسي، خلال تواجده في برج العرب.
النادي الأهلي
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