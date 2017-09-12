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رياضة
الخميس.. بدء بيع تذاكر مونديال روسيا
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 08:38 م
الخميس.. بدء بيع تذاكر مونديال روسيا
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الخميس.. بدء بيع تذاكر مونديال روسيا
وكالات
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، إن عملية بيع تذاكر مونديال روسيا 2018، ستبدأ بعد غدٍ الخميس، وستباع على مرحلتين، سيجري التقدم بالطلبات في المرحلة الأولى، خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر.
ويمكن للمشجعين طلب تذاكر لمباراة واحدة، أو لملعب محدد، أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معين، خلال تلك المرحلة وفقًا لاختيارهم، ويمكن التقدم للحصول على التذاكر فقط عبر موقع الفيفا على الإنترنت، وسيتم إبلاغ أي شخص تقدم بطلب بقبول، أو رفض طلبه بحلول يوم 16 نوفمبر الثاني، وتنتهي المرحلة الأولى في الفترة ما بين 16 و28 نوفمبر، وسيتم فيها تخصيص التذاكر وفقًا لقاعدة أسبقية التقدم بطلبات الحجز.
وقالت فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا في بيان مقتضب: "وضعنا نظامًا للتذاكر يكفل لجميع المشجعين فرصة للحصول على التذاكر بشكل آمن"، وسيتم تقسيم المرحلة الثانية للبيع، أيضًا على فترتين، الأولى من الخامس من ديسمبر 2017، وحتى 31 يناير 2018، على أن يتم توزيع حصص التذاكر وفقًا لقرعة عشوائية.
وخلال الفترة ما بين 13 مارس، وحتى الثالث من أبريل، ستكون التذاكر متاحة بأسبقية الحجز، كما ستكون هناك "فرصة أخيرة" للشراء في الفترة ما بين 18 أبريل و15 يوليو، حيث موعد المباراة النهائية، وستكون وفقًا لأسبقية الحجز.
وسيحتاج كل المشجعين الذين سيحضرون المباريات للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية رسمية مجانية، وفقًا لطلب السلطات الروسية، وتتضمن هذه البطاقة بعض المميزات، مثل تأشيرة مجانية لدخول روسيا، واستخدام وسائل النقل مجانًا في أيام المباريات.
رياضة
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