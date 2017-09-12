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بورصة وشركات
البنك الدولي وصندوق النقد دعما الجهاز المركزي للإحصاء
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 08:29 م
الجهـاز المركـزي للاحصاء
أخر الأخبار
الجهـاز المركـزي للاحصاء
مدحت إسماعيل
قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن النبك الدولي وصندوق النقد الدولي من الجهات الدولية التي دعمت الجهاز خلال الفترة الماضية وساعدت فى تطويره.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، لفت الجندي إلى أن الجهاز طبق به إصلاحات إدارية بدأت فى عام 2007ـ بهدف تطويره ، إذ تم تأسيس إدارة hr ، لتقييم العاملين.
وأضاف أنه عند توليه رئاسة الجهاز فى 2005، أعلن عن مسابقة لاختيار متخصصين وفقاً لمعايير دقيقة ومؤهلات محددة، وتم تعينهم فى الجهاز، وتدريبهم بشكل مستمر لرفع كفاءة باقي العاملين
وأوضح أنه يوجد بالجهاز نحو 160 موظفا حاصلا على درجات الماجستير والدكتوارة، فضلاً عن تدريبات مستمرة فى معاهد متخصصة ومنها معهد الإحصاء.
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