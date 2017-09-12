الموانئ المصرية تستقبل القمح والذرة والبوتاجاز.. اليوم

شهدت، اليوم، الموانئ نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 13 ألف راكب وحاج بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن وصول شحنة بوتاجاز تزن 5 آلاف طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة وفول الصويا وغيرها من السلع.





وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 6 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن حاويات وبضائع عامة.





وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ:





ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، اليوم الثلاثاء.





ولفت إلى أنه يجري تفريغ السفينة "كاب يورك" القادمة من أوروجواي وعلى متنها 28 ألف طن فول صويا، كما يجري تفريغ شحنة قمح تزن 58 ألف طن قادمة من أمريكا على متن السفينة "وادي سفاجا". ويضاف إلى ذلك تفريغ شحنة ذرة تزن 43 ألف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة "جريت فلونسي"، فضلا عن شحنة زيت عباد شمس تزن 6 آلاف طن قادمة من روسيا علي متن السفينة "في إف تنكر 19".



وأضاف أنه يجري تفريغ شحنة سولار تزن 31 ألف طن قادمة من اليونان على متن السفينة "البترولية"، ويجري تفريغ شحنة بوتامين تزن 13 ألف طن قادمة من اليونان على متن السفينتين "أسفلت أسمر" و "بي فيكتوري"، بالإضافة إلى شحنة مكورات حديد تزن 30 ألف طن قادمة من البرازيل.



واوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 123 سفينة، وتراكي علي الأرصفة 28 سفينة، وتواجد علي المخطاف الداخلي 15 سفينة والخارجي 39 سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود 170 ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج 11 آلاف شاحنة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



بدوره وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان .





موانئ السويس

وفي السياق نفسه صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد، اليوم، لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.





ميناء سفاجا

كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 1084 راكبًا و130 شاحنة و61 سيارة.



فيما شهد الميناء امس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 843 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج و73 شاحنة بضائع و12 سيارة، وغادر ثلاث سفن هى القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 3937 راكبًا و110 شاحنات و211 سيارة.





ميناء الغردقة

في سياق متصل شهد ميناء الغردقة أمس استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1736 راكبًا و 104 سيارات.





ميناء نويبع

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 1151 راكبًا، منهم 1103 حجاج و27 باص حج و3 برادات و8 تريللات وسيارتان.



فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 3600 راكب، منهم 3297 حاجًّا و82 باص حج و4 برادات و8 تريللات و8 سيارات، بينما غادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهما 583 راكبًا و17 سيارة و8 طرود بضاعة عامة.



الجدير بالذكر أن إجمالى عدد الحجاج لميناء نويبع بلغ 10 آلاف و696 حاجًّا و251 باص حج، وذلك منذ بدء رحلات العودة.





ميناء دمياط

من جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 26 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في الثانية صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2471 وفي السادسة والنصف صباح اليوم أيضًا القطار رقم 2478 بحمولة إجمالية 2543 طن قمح، في حين غادرت عدد (106) سيارات بحمولة 5098 طن قمح.



وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173050 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73154 طنًّا.