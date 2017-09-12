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سيـــاســة
تهديدات باعتقال عمال المحلة المتهمين بالدعوة للإضراب
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 08:00 م
عمال المحلة يقطعون الطريق
أخر الأخبار
عمال المحلة يقطعون الطريق
إيمان عوف
حاول العمال والعاملات بشركة غزل المحلة الذين تم إيقافهم عن العمل التوجه لقسم شرطة المحلة لتحرير محضر إثبات حالة، إلا أنهم فوجئوا بتهديد من قبل الضباط بالقسم، وأخبروهم أنه مطلوب القبض عليهم لحين مثولهم للتحقيق، وهو ما دفع المحامون إلى الانسحاب من القسم مع العمال منعا لاعتقالهم بعدما تفاوضوا مع مأمور القسم.
وقال أحد العمال في تصريحات لـ"المال" إن هناك حالة ارتباك شديدة داخل الشركة بعد قرار إيقاف 8 عمال بينهم عاملتان عن العمل بسبب بلاغ تقدمت به الشئون القانونية بالشركة يتهم العمال الثمانية بالدعوة للإضراب، وتحريض العمال على وقف العمل، وتكبيد الشركة خسائر.
لافتا إلى أنه بالإضافة لتلك الممارسات من قبل إدارة الشركة والمفوض العام الجديد فإنه تم تأخير الرواتب رغم أن المعتاد أن يتم صرف الرواتب قبل الأعياد مراعاة لظروف العمال.
وحذر العامل من أن تكون تلك الممارسات بمثابة الدافع الأساسي للعودة للإضراب مهما كانت التكلفة، مطالبا بضرورة أن يتم تلبية المطالب الثلاثة التي تم الاتفاق عليها مع نواب مجلس الشعب والتي كانت شرطا لفض الإضراب عن العمل.
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