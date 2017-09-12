200 جنيه زيادة بسعر طن السويس للصلب

أعلنت شركة السويس للصلب منذ قليل زيادة أسعارها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلى 11750 جنيهًا، تسليم غد الأربعاء، مقارنة بـ11550 تسليم أغسطس الماضي بزيادة 200 جنيه للطن.





قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن ارتفاع التكلفة سبب رئيسي في زيادة أسعار حديد التسليح الفترة الحالية.



