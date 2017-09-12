EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
200 جنيه زيادة بسعر طن السويس للصلب
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 07:37 م
الحديد
أخر الأخبار
الحديد
المرسي عزت
أعلنت شركة السويس للصلب منذ قليل زيادة أسعارها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلى 11750 جنيهًا، تسليم غد الأربعاء، مقارنة بـ11550 تسليم أغسطس الماضي بزيادة 200 جنيه للطن.
قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن ارتفاع التكلفة سبب رئيسي في زيادة أسعار حديد التسليح الفترة الحالية.
ولفت عفيفي إلى أن أسعار الحديد ستظل مرتفعة ما دامت أسعار البيليت ترتفع أسبوعًا بعد الآخر.
الحديد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا