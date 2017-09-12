بالم هيلز تستخدم مليار جنيه من متحصلات زيادة رأس المال

قالت شركة بالم هيلز للتعمير إنها استخدمت مليار جنيه من متحصلات الاكتتاب في زيادة رأس المال الأخيرة للشركة، والبالغة قيمتها 1.6 مليار جنيه.





وأوضحت "بالم هيلز"، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف 250 مليون جنيه لسداد جزء من المستحقات المالية لشركة المنصور المغربي، الناتجة عن حصول الشركة مسبقًا على قرض حسن دون فوائد.





وأشارت إلى أنها صرفت 190 مليون جنيه أيضًا من المتحصلات للاستحواذ على قطعة أرض ملاصقة لمشروع هاسيندا باي بالساحل الشمالي بمساحة 28 فدانًا، و112 مليون جنيه كدفعة مقدمة لعقد الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروع التكوير المشترك على قطعة أرض بمساحة 500 فدان بشرق القاهرة "مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة".





ولفتت إلى أنها صرفت 248 مليون جنيه للاستحواذ على قطعة أرض مساحة 36 فدانًا بشرق القاهرة "مشروع توسعات بالم هيلز القطامية 2"، و75.7 مليون جنيه من خلال عقد الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص على مشروع التطوير المشترك لمنتجع سياحي متكامل على قطعة أرض بمساحة 134.6 فدان بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي "مشروع هسيندا ويست".





وأضافت: "تم صرف 6.3 مليون جنيه للاستحواذ على قطعة أرض ملاصقة لمشروع هاسيندا وايت بالساحل الشمالي بمساحة 2 فدان، و112 مليون جنيه على المشاريع التجارية "مول شارع 88 والمبنى الإداري بالمرحلة الثامنة ببالم هليز أكتوبر (بالم سنترال) ومشروع فيليج جيت مول بشرق القاهرة، وبالم فالي مول بغرب القاهرة"، وتم صرف 50 مليون جنيه للاستحواذ على قطعة أرض بمنطقة السادس من أكتوبر بمساحة 190 فدانًا "مشروع كراون".



