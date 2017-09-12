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بورصة وشركات
الشركات الدولية تهرب من جزر العذراء البريطانية
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 07:03 م
خروج بريطانيا يهز سوق العقارات في لندن
أخر الأخبار
خروج بريطانيا يهز سوق العقارات في لندن
إعداد– عبدالغفور أحمد محسن
بدأت شركات محاسبة واستشارات قانونية كبرى إخلاء موظفيها من جزر العذراء البريطانية، بعد أن تسبب إعصار إرما في مقتل 5 أشخاص على الأقل، ودمر البنية التحتية في الإقليم الذي يعد مركزا كبير لشركات الأوف شور، ومحاكم القضايا المالية، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وعلى الرغم من عدم إضرار العاصفة بالكثير من المنازل والمكاتب، إلا أنها ظلت محرومة من الكهرباء والمياه، الأمر الذي دفع مؤسسات الخدمات المحترفة إلى اجلاء موظفيها بحثا عن مواقع أكثر قابيلة للسكن.
ونشر الجيش البريطاني 120 جنديا في أنحاء الجزر عقب تقارير تحدثت عن عمليات نهب في أرجاء الجزيرة.
وقالت شركة كى بي أم جي إحدى أكبر شركات المحاسبة في العالم، إنها تجلي موظفيها في الوقت الحالي، كما أكدت شركة ديلويت للمحاسبة إجلاء 30 من موظفيها بالجزر.
بريطانيا
خروج بريطانيا
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