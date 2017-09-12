شنغهاى سيبج الصينى يغتال أحلام ريمونتادا جوانجزو

- فى مباراة ماراثونية ومجنونة وشهدت 6 أهداف وحالتى طرد



على المصرى



صعد شنغهاى سيبج الصينى للدور قبل النهائى من دورى أبطال آسيا، لأول مرة فى تاريخه، فى مباراة ماراثونية ومجنونة، رغم خسارته فى الوقت الأصلى والإضافى أمام مواطنه جوانجزو إيفرجراند، بخمس أهداف مقابل هدف، فى إياب الدور ربع النهائى للبطولة القارية، والذى أقيم بين الفريقين على ملعب "تيانهي" بمدينة جوانجزو الصينيه، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة 6-5.



واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى أبتسمت للضيوف وفاز شنغهاى 5-4، ويختلف نظام الاتحاد الآسيوى عن النظام المتبع فى أغلب البطولات القارية فى العالم، حيث يلغى نظام أفضلية التسجيل في ملعب الخصم "الهدف بهدفين"، إذا وصلت المباراة للأشواط الإضافية، حيث يعتبرها الاتحاد الآسيوى على أرض محايدة.



وأشهر الحكم الإيرانى علي رضا فاغهاني، البطاقة الحمراء مرتين فى اللقاء، كانتا من نصيب وانج جياجى لاعب شنغهاى، بعدما حصل على الإنذار الأول فى الدقيقة 88، وتلقى الثانى فى الدقيقة 97، وحصل زميله وانج شينتشاو على إنذار أول فى الدقيقة 50، أعقبه بالثانى فى الدقيقة 116.



تقدم الآن دوجلاس لأصحاب الأرض والجمهور فى الدقيقة 21، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى، فى الدقيقة 35، وسجل ريكاردو جولارت الهدف الثالث فى الدقيقة 83، قبل أن يعود نفس اللاعب لمعادلة النتيجة بتسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن اللقاء.



وقتل البرازيلى الدولى هالك، أحلام أصحاب الأرض والجمهور، فى الصعود للمربع الذهبى، بعدما سجل هدف قاتل للضيوف، فى الدقيقة 110، فيما سجل جولارت هدفه الثالث "هاتريك"، وهدف جوانجزو الخامس من ركلة جزاء فى الدقيقة 118.



وفى ركلات الترجيح، أضاع جولارت صاحب الهاتريك لجوانجزو أول ضربة ترجيح، فيما سجل زملائه الأربعة ضربات المتبقية، ونجح لاعبو شنغهاى فى أحراز الخمس ركلات التى سددوها على مرمى جوانجزو، لتنتهى المباراة بفوز ماراثونى لشنغهاى وصعوده لقبل نهائى أبطال آسيا.



واستفاد شنغهاى من الفوز ذهابا برباعية نظيفة، سجلها هالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 38، قبل أن يمطر اللاعب البرازيلى وزملائه شباك الضيوف بثلاثة أهداف، سجلها وانج شينتشاو في الدقيقة 46، وزميله وو لي في الدقيقتين 62، 64.



وسيلتقي شنغهاى مع منافس ياباني في الدور نصف النهائي، حيث يتفوق ذهابا كاواساكي فرونتال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أوراوا ريد دياموندز، وسيلتقيان غدا الأربعاء، على ملعب "سايتاما 2002"، بمدينة "سايتاما" اليابانية.



وتفوق البرتغالى الشاب أندريه فيلاس بواش المدير الفنى للفريق، على البرازيلى المخضرم لويز فيليبي سكولاري، علما بأن الفريقين سيلتقيان مجددا في إياب كأس الاتحاد الصيني، هذا الشهر، ويملك شنغهاى أفضلية الفوز 2-1 فى الذهاب.



وصعد شنغهاى للدور قبل النهائي لأول مرة فى تاريخه، فيما فشل إيفرجراند في تعويض خسارته الكبيرة ذهابا، من أجل الفوز باللقب للمرة الثالثة في خمسة مواسم، حيث سبق له الفوز باللقب القاري في 2013 و2015، خاصة أنه لم يفلح أي فريق في قلب تأخره بأربعة أهداف في دور الثمانية من قبل.