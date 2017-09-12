الترجي يتجه الخميس مباشرة إلى برج العرب استعدادا للأهلي

فريق الترجي 6

على المصرى



يصل فريق الكرة بنادى الترجى التونسى، إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، يوم الخميس، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.



ومن المنتظر أن يخوض بطل تونس، مرانه الرئيسي يوم الجمعة، على ملعب برج العرب في نفس توقيت المباراة، والتى يأمل فيها الترجى فى تحقيق نتيجة إيجابية، تساعده فى لقاء الإياب الذى سيقام يوم 23 من الشهر الجارى، على الملعب الأوليمبى فى رادس.



وقرر التونسى المخضرم فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي، إقامة تدريبات الفريق بدون حضور الجمهور، لضمان السرية التامة للتحضيرات، قبل المغادرة، يوم الخميس، إلى الإسكندرية، لمواجهة الأهلي.