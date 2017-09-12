300 جنيه زيادة بسعر طن حديد العشري

أعلنت مجموعة حديد العشري عن زيادة أسعارها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلى 11700 تسليم اليوم، مقارنة بمبلغ 11400 تسليم أغسطس الماضي بزيادة 300 جنيه في الطن.





قال متعاملون، لـ"المال"، إن أسعار الحديد مرشحة للارتفاع بباقي المصانع المنتجة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البيليت.





وأشار تجار إلى أن السوق تعاني حالة ركود في ظل الارتفاعات المستمرة بأسعار الحديد.



