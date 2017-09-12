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اقتصاد وأسواق
300 جنيه زيادة بسعر طن حديد العشري
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 06:29 م
حديد 5566
أخر الأخبار
حديد 5566
المرسي عزت
أعلنت مجموعة حديد العشري عن زيادة أسعارها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلى 11700 تسليم اليوم، مقارنة بمبلغ 11400 تسليم أغسطس الماضي بزيادة 300 جنيه في الطن.
قال متعاملون، لـ"المال"، إن أسعار الحديد مرشحة للارتفاع بباقي المصانع المنتجة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البيليت.
وأشار تجار إلى أن السوق تعاني حالة ركود في ظل الارتفاعات المستمرة بأسعار الحديد.
وأوضحوا أن الزيادة في الأسعار ليست ناتجة عن تعمد من الشركات المنتجة بل هي بسبب زيادة التكلفة لزيادة أسعار المواد الخام الداخلة في الصناعة.
الحديد
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