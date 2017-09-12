الأهلي يبحث عن النجمة الرابعة

على المصرى



"البحث عن إنجاز جديد".. هو الشعار الذي يرفعه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي في بداية كل موسم، ناسيـًا عشرات البطولات والكؤوس التي ملأت دولابه في السنوات الماضية، وباحثـًا عن منافسة وكسر أرقامه القياسية، التي اعتادت أن تسجل باسم القلعة الحمراء، ولا يكسرها سوى الأهلي.



58 مرة هو عدد المواسم التي أُقيم واكتمل بها الدوري، وكان الأهلي هو البطل المعتاد للدوري منذ انطلاق أول نسخة «موسم 1948-1949»، وحتى الموسم الماضي 2016-2017، حيث حصل الأحمر على الدرع 39 مرة، أي أكثر من ضعف عدد الألقاب التي توجت بها جميع الأندية المصرية، ووصل عددها إلى 19 لقبـًا فقط.



الأهلي في الموسم الحالي -الذي بدأت فعالياته، الجمعة الماضية- يبحث عن إنجازٍ غير مسبوق في الكرة المصرية، وقليل من الأندية العالمية هي من وصلت إليه وهو التتويج بلقب الدوري 40 مرة.



في الطريق إلى اللقب الـ40.. يسعى الأهلي إلى الحفاظ على سجلّه المحلي الخالي من الهزائم منذ بداية الموسم الماضي، فرغم صعوبة أن يظل فريق محافظـًا على مستواه المرتفع لأكثر من 40 مباراة في موسمٍ واحد؛ ولكن ما يميز الفرق الكبيرة عن غيرها، هي قدرتها على تجنب الهزيمة عندما يتراجع الأداء شيئـًا ما في بعض المباريات، وهذا ما اتسم به الأهلي في الموسم الماضي، ويسعى إلى تكراره في الموسم الحالي.



تحقيق ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي لم يأتِ بمحض الصدفة، إنما نتاج تخطيط وعمل وجهد من اللاعبين والجهاز الفني للأهلي، تُرجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بتحقيق الفريق أهدافه كافة في الموسم الماضي، والتي كان آخرها التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ من أجل الاقتراب من حلم المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ الأهلي.



الاستقرار الذي يتمتع به الأهلي على مستوى الإدارة الفنية يأتي في مقدمة أسباب تفوقه محليـًا وقاريـًا بالموسم، لذلك فإن استمرار حسام البدري على رأس الجهاز الفني لفريق الكرة يعني المزيد من الانسجام والنظام داخل الفريق، والذي سينعكس بنتائج إيجابية في المستطيل الأخضر.



ويدعم الأهلي في الموسم الحالي أحمد الشيخ، العائد إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته في فريق مصر المقاصة، وكان اللاعب قد حصل على لقب هدّاف مسابقة الدوري في الموسم الماضي، وذلك بعد أن تمكن من إحراز 17 هدفـًا.



وينتظر الأهلي في الموسم الحالي عودة مهاجمه مروان محسن، بعد تعافيه تمامـًا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي كان قد تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون 2017.