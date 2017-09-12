لأول مرة.. ديون أمريكا تتجاوز 20 تريليون دولار

دولار

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



قفزت ديون الولايات المتحدة فوق 20 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها، وفقًا لموقع "بيزنس انسايدر".



وأوضح الموقع أن الديون المستحقة على مجلس الاحتياط الفيدرالي فاقت 20 تريليون دولار، وفقًا لما أظهرته حسابات وزراة الخزانة الأمريكية، التي أغلقت يومها بديون مستحقة قيمتها 20.162 تريليون دولار.



وأوضحت وزارة الخزانة أن 14.622 تريليون دولار من تلك الديون مستحقة على أفراد، بينما 5.539 تريليون دولار مستحقة على جهات حكومية مختلفة.